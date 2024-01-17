Приятная открытка Дай Бог любви нам и тепла!
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Пусть хранит друзей от бед
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Храни Бог твою семью
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Открытка ангелочка ко сну
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Пусть этот милый ангелочек хранит тебя
Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света
Гиф-открытка Ангел мой, пойдем со мной, ты - впереди, а я за тобой
Дай всем Боже, только мира и удачных дней
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Друзья мои храни вас Бог
Спасательный круг надежды находится в душе
Моему любимому ангелу
Красивая открытка Мира и здравия!
Чудесная и вдохновенная гиф-открытка Спаси и сохрани
Казанская икона на века. Лик Божией Матери