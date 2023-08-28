Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас

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Сегодня всех врагов прости
Боже, подари счастье моим близким
Пусть тебя окружают люди, в сердцах которых есть искорка Божья!
Ангел мой, пойдем со мной! Ты впереди, я за тобой
Дай Господи моим друзьям любви и счастья
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем
Уникальная открытка Да хранит Вас Господь!
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Мирная анимационная открытка Божьей милости вам
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Иисус Христос, храни моих детей и близких
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
Светлый ангел ты мой друг
Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет
Православная открытка со стихами
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
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