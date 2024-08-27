Чудесная открытка Те кто ходят с Богом, достигают цели
Пусть твои горячие молитвы согреют душу ближним
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Гиф-открытка Пусть Господь оберегает, силы вам всегда дает
Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое
Пусть этот милый ангелочек хранит тебя
Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Желаю вам ДОБРА
Красивая гиф-открытка Храни Вас Господь
Мира и счастья в ваш дом
Сердцем молит созидателя
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Пусть ангел-хранитель будет всегда рядом
Спаси и сохрани тебя Бог
Пусть в ваши двери постучится Ангел
Спаси и сохрани меня Господь
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Благодати тебе и Божьей милости в этот прекраный день!