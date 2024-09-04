Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Открытка Бог даст выход и все зло обратит во благо тебе
Приятная открытка Дай Бог любви нам и тепла!
Храни Бог твою семью
Мира и Божьей благодати вам, мои друзья!
Бог, лишь храни родных от напастей
Открытка Храни родных - мою любимую семью
Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу
Гиф-открытка Верь в то, о чем ты молишься
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
Гиф-открытка Ангел мой, пойдем со мной, ты - впереди, а я за тобой
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Пусть ангел тебя хранит
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Наполни мое сердце благословением Святого Духа
Пусть Богородица хранит тебя
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу