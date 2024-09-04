Открытки по темам

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Поздравление С Днем Рождения мужчине! Поздравление С Днем Рождения мужчине!

Пусть вашу душу всегда наполняют благодать и спокойствие

Postcard пусть вашу душу всегда наполняют благодать и спокойствие
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Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

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Открытка Бог даст выход и все зло обратит во благо тебе

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Приятная открытка Дай Бог любви нам и тепла!

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Храни Бог твою семью

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Мира и Божьей благодати вам, мои друзья!

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Бог, лишь храни родных от напастей

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Открытка Храни родных - мою любимую семью

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Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу

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Гиф-открытка Верь в то, о чем ты молишься

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Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок

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Прекрасная открытка Храни Господь наших детей

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Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой

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Гиф-открытка Ангел мой, пойдем со мной, ты - впереди, а я за тобой

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Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму

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Пусть ангел тебя хранит

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Боже, дай нам только мира и удачных дней

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Наполни мое сердце благословением Святого Духа

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Пусть Богородица хранит тебя

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Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!

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Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу