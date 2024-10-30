Желаю от всего сердца, чтобы твой Ангел Хранитель всегда был рядом
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Милая открытка Пусть бережет тебя Господь
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Теплая и уютная гиф-открытка Спасибо, Господи
Храни, Господь, наших детей, детей всего земного мира
Храни тебя Господь
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Гиф-открытка Храни тебя твой белокрылый ангел
Дай Господи моим друзьям любви и счастья
Открытка Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце любовь
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
Дай Боже крепости и веры
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Иди по следам Христа!
Гиф-открытка Пусть Господь оберегает, силы вам всегда дает
Открытка улыбнись Бог любит тебя
Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Пока горит свеча и теплится лампада
Замечательная открытка Храни нас, Господи