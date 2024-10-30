Храни тебя Господь
Открытка пусть Господь дает силы
И дай нам, Боже, мудрости не делать людям больно
Господи, храни моих друзей
Мира и добра вашему дому
Пусть ангелы всегда оберегают
Пусть Господь хранит вас долгие годы, оберегает
Не бойся, ты просто доверься! Отдай все Тому, кто сильней
Храни Бог вас и близких
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
О мире люди молят Бога, без злых дияний и идей
Картинка Картинка храни тебя Бог
Дай, Господи, друзьям моим награду
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!
Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей
Когда заканчиваются силы, проси их у Создателя
Всех благ вам
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое