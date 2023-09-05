Пусть во всем будет воля Божья и его помощь

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Радуйся благодатная
Открытка с ангелочком
Ангел Хранитель
Особенная живая открытка Храни Вас Бог
Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!
Пусть Богородица хранит тебя
Уникальная открытка Да хранит Вас Господь!
Бог любит тебя
Легкая открытка Постучитесь в свое сердце молитвой
Господи немного я прошу
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Я молюсь за вас, дорогие
Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу
Очаровательная открытка мира и здравия с пожеланиями
Изумительная открытка Да пребудет с Вами Бог
Храни господь наших детей
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