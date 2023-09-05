Открытка Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце любовь

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Храни Бог вашу семью
Красивая открытка Мира и здравия!
Дай Господи моим друзьям любви и счастья
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Хорошая картинка Господи, спасибо за все, что ты дал
Береги всех наших любимых
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Особенная живая открытка Храни Вас Бог
Не ищите Господа взглядом
Красивая картинка Сохрани Господи от всякого зла
Ангелочек для тебя, пусть хранит тебя всегда
Церковь христа пусть хранит ваши души
Храни тебя господь - моя хорошая
Мира и добра вам на века
Храни господь наших детей
Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Господи немного я прошу
Пусть ангелы всегда оберегают
Сегодня всех врагов прости
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