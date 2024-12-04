Открытки по темам

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Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре! Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

В каждом дне свои радости... И чем светлее душа, тем их больше

Picture в каждом дне свои радости... и чем светлее душа, тем их больше
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Если твоя жизнь в Божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой

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Господи, храни моих друзей

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Господь, храни всех матерей

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Икона всех скорбящих

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Открытка Пусть в радости тихой вам будет светло

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Замечательная зимняя открытка Спаси и Сохрани

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Открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром и радостью

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Пусть матушка Богородица хранит тебя

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Храни вас всевышний

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Храни Бог вашу семью

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Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой

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Посмотри выше, Бог никогда не подведет тебя

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Храни тебя Господь

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Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!

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О Боже, я молю тебя о близких! Храни родных - мою любимую семью

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Пусть ангел твой будет вечно рядом

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Прекрасная открытка Господь избрал тебя