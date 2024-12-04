Если твоя жизнь в Божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой
Милая открытка Пусть бережет тебя Господь
Боже, подари счастье моим близким
Спаси и Сохрани
Господи, храни моих друзей
Господь, храни всех матерей
Икона всех скорбящих
Открытка Пусть в радости тихой вам будет светло
Замечательная зимняя открытка Спаси и Сохрани
Открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром и радостью
Пусть матушка Богородица хранит тебя
Храни вас всевышний
Храни Бог вашу семью
Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
Посмотри выше, Бог никогда не подведет тебя
Храни тебя Господь
Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!
О Боже, я молю тебя о близких! Храни родных - мою любимую семью
Пусть ангел твой будет вечно рядом
Прекрасная открытка Господь избрал тебя