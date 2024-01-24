Молимся за всех, кто управляет транспортом
Храни господь тебя дорогая
Храни Тебя Господь
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Храни Бог вас и близких
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Хорошая открытка Божьей милости вам
Гиф-открытка Храни тебя твой белокрылый ангел
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Открытка пусть Господь дает силы
Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе
Открытка храни Господь близких
Я молюсь за вас, дорогие
Открытка храни вас Бог
Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Новая картинка с ангелочком
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел