Добра и Мира! Светлых мыслей, радостной жизни!
Очаровательная гиф-открытка Храни вас Бог
Храни вас Бог от всех бед
Храни Бог твою семью
Пусть правит доброта
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Господи, храни наших детей
Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни
Мира и добра вашему дому
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
Пусть небо будет чистое
Господь, вложи любовь в сердца людей
Чудесная открытка Те кто ходят с Богом, достигают цели
Великолепная открытка с ангелом
Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость
Божья милость пусть будет с тобой!
Самое сильное лекарство в мире - вера
Открытка пусть Ангел твой тебя хранит
Спасибо за то, что ты есть у меня