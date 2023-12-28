Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас

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Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Пусть хранит друзей от бед
Желаю в каждом доме такого гостя
Чтоб с Господом в душе жилось и с верой все вам удалось
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света
Вы можете не верить в Ангелов, но Ангелы верят в вас
Умиротворенно-дружелюбная религиозная гиф-открытка
Прекрасная какртинка Слава Богу за все
Храни нас всевышний
Пусть матушка Богородица хранит тебя
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Пусть Бог тебя хранит
Открытка Мир вашему дому! Счастья, добра и радости вам!
Желаю чтобы молитва душу грела
Мира и добра вашему дому
Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется
Бог сотворил мир для любви
Христианская картинка со стихами
Пусть Богородица хранит тебя
Здравствуйте!
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