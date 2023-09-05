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И дай нам, Боже, мудрости не делать людям больно

Picture и дай нам, боже, мудрости не делать людям больно
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Картинка пусть хранит друзей от бед

Пусть хранит друзей от бед

Picture пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

Postcard прекрасная открытка пусть этот ангел хранит тебя всегда!

Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!

Картинка господи спаси и сохрани открытка

Господи спаси и сохрани

Открытка пусть матушка богородица хранит тебя

Пусть матушка Богородица хранит тебя

Картинка пускай ангел всю жизнь хранит тебя

Пускай ангел всю жизнь хранит тебя

Picture замечательная открытка храни вас бог от бед и невзгод!

Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!

Picture красивая картинка мир вам!

Красивая картинка Мир вам!

Картинка господь, храни всех матерей

Господь, храни всех матерей

Открытка пусть ангелочек молится за вас!

Пусть ангелочек молится за вас

Картинка спаси и сохрани меня господь

Спаси и сохрани меня Господь

Открытка пусть господь хранит тебя и твоих близких

Пусть Господь хранит тебя и твоих близких

Картинка открытка пусть ангел твой тебя хранит

Открытка пусть Ангел твой тебя хранит

Картинка открытка ангел хранитель

Ангел Хранитель

Postcard чувственная открытка мира вам и добра!

Чувственная открытка Мира вам и добра!

Picture вы можете не верить в ангелов, но ангелы верят в вас

Вы можете не верить в Ангелов, но Ангелы верят в вас

Picture молимся за всех, кто управляет транспортом

Молимся за всех, кто управляет транспортом

Postcard пусть господь всегда живет в вашем сердце, в вашем доме, в ваших мыслях

Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях

Открытка открытка да прибудет с вами бог

Открытка да прибудет с Вами БОГ

Postcard гиф-открытка пусть этот ангел тебя оберегает!

Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!

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