И дай нам, Боже, мудрости не делать людям больно

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Пусть хранит друзей от бед
Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Господи спаси и сохрани
Пусть матушка Богородица хранит тебя
Пускай ангел всю жизнь хранит тебя
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Красивая картинка Мир вам!
Господь, храни всех матерей
Пусть ангелочек молится за вас
Спаси и сохрани меня Господь
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Открытка пусть Ангел твой тебя хранит
Ангел Хранитель
Чувственная открытка Мира вам и добра!
Вы можете не верить в Ангелов, но Ангелы верят в вас
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях
Открытка да прибудет с Вами БОГ
Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!
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