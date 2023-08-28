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Завораживающая религиозная гиф-открытка

Postcard завораживающая религиозная гиф-открытка
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Картинка господи немного я прошу

Господи немного я прошу

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Картинка Любите жизнь и верьте в Бога!

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Самое сильное лекарство в мире - вера

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Пусть вера будет в помощь всегда

Картинка открытка ангел хранитель

Ангел Хранитель

Открытка храни бог вашу семью

Храни Бог вашу семью

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Пусть господь тебя хранит от всех бед

Картинка пусть бог всегда хранит вас

Пусть Бог всегда хранит вас

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Моему любимому ангелу

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Господь, благодарю за все

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Светлый ангел ты мой друг

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Христианская картинка с пожеланиями

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У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера

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Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким

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Бог обращается к тем кто слушает его

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Я снарядила ангела нежностью

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Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем

Postcard пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и божьей благодати

Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати

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Друзья мои храни вас Бог

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Пока горит свеча и теплится лампада

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