Завораживающая религиозная гиф-открытка

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Господи немного я прошу
Картинка Любите жизнь и верьте в Бога!
Самое сильное лекарство в мире - вера
Пусть вера будет в помощь всегда
Ангел Хранитель
Храни Бог вашу семью
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Пусть Бог всегда хранит вас
Моему любимому ангелу
Господь, благодарю за все
Светлый ангел ты мой друг
Христианская картинка с пожеланиями
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Бог обращается к тем кто слушает его
Я снарядила ангела нежностью
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Друзья мои храни вас Бог
Пока горит свеча и теплится лампада
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