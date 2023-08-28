Открытка Господь любит того, кто идет за праведностью

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Добрая открытка Мира на нашей планете!
Радуйся благодатная
Пусть Бог тебя бережет
Храни тебя Господь, мамочка
Прошу тебя Господи
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Красивая картинка Мир вам!
Храни Господь тебя и близких твоих
Мир твоему дому
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Есть пламя молитвы
Желаю мира и счастья
Здоровья всем вашим близким
Изумительная открытка Да пребудет с Вами Бог
Открытка Все будет хорошо, - нам Бог сказал!
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Сердцем молит созидателя
Моему любимому ангелу
Храни вас Господь от всех бед
Здравствуйте!
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