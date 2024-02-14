Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Мира Божьего и особенной благодати свыше!
Пусть ангел тебя хранит
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Господи, храни моих друзей
Желаю вам ДОБРА
Пусть этот милый ангелочек хранит тебя
Открытка Мир Вам! Приглашайте Христа в свое сердце!
Моему любимому ангелу
Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя
Красивая открытка Благослави вас Бог
Ты помоги, прошу тебя, мой Отче
Живая открытка Царица Небесная Спаси и Сохрани
Господь, вложи любовь в сердца людей
Особенная живая открытка Храни Вас Бог
Открытка храни Господь тебя и твоих близких
Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой