Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть Божьи благословения пребудут на вас, во все дни жизни вашей

Picture пусть божьи благословения пребудут на вас, во все дни жизни вашей
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Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой

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Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!

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Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!

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Храни Господь родных мне людей

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Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати

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Господи, храни моих друзей

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Хорошая открытка Божьей милости вам

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Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед

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Желаю здоровья на долгие года

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Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами

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Господи немного я прошу

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Открытка пусть Господь дает силы

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Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!

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Храни тебя Господь, мамочка

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Открытка пусть Ангел-хранитель оберегает вас

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Нежная открытка Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом

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Ангел-хранитель пусть бережет от зла и печалей

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Пусть будет в каждом доме мир и хлеб, а в каждом сердце тихая молитва