Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
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Желаю в каждом доме такого гостя
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Храни Господь родных мне людей
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Господи, храни моих друзей
Хорошая открытка Божьей милости вам
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Желаю здоровья на долгие года
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Господи немного я прошу
Открытка пусть Господь дает силы
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Храни тебя Господь, мамочка
Открытка пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Нежная открытка Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом
Ангел-хранитель пусть бережет от зла и печалей
Пусть будет в каждом доме мир и хлеб, а в каждом сердце тихая молитва