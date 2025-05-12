Ангел Хранитель
Открытка не падай духом и не сдавайся
Господи Спаси и Сохрани
Теплая гиф-открытка Храни Вас Бог от бед и от несчастий
Господь, вложи любовь в сердца людей
Иисус Христос, храни моих детей и близких
Чарующая открытка Божьих вам благословений
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
О Боже, я молю тебя о близких! Храни родных - мою любимую семью
Слава Богу за всё
Картинка Пресвятая Богородица, молю! Храни всех тех, кого люблю
Благодарю тебя Господь
Случилось хорошее - благословляй Бога и хорошее останется
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Пусть добрый ангел тебя бережёт
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях
Проповедь Иисуса Христа - это священные слова
Открытка храни Господь моих друзей
Открытка храни господь мою семью