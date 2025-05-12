Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень

Postcard храни, господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
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Утренняя молитва

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Да благословит Господь вашу семью, ваш дом и всю вашу жизнь

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Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей

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Как много просим мы у Бога, как много есть претензий к жизни

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Анимационная открытка Храни Вас Господь

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Прекрасная открытка Как много просим мы у Бога

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Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой

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Прекрасная анимационная открытка Ангел - Хранитель

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Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой

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Чувственная открытка Мира вам и добра!

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Храни всех нас Господь, от всякого ненастья

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Открытка пусть Богородица хранит вас и вашу семью

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Пусть ангел тебя бережет. Всю жизнь тебя защищает

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Храни Господь от бед

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Открытка с ангелочком

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Хорошая открытка Иди по следам Христа!

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Храни тебя Христос от всякого ненастья

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Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом

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Открытка Лучше быть с Богом и быть осужденным этим миром

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Открытка Отче инаш, иже еси на небесах