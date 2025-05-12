Утренняя молитва
Да благословит Господь вашу семью, ваш дом и всю вашу жизнь
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Как много просим мы у Бога, как много есть претензий к жизни
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Прекрасная открытка Как много просим мы у Бога
Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
Прекрасная анимационная открытка Ангел - Хранитель
Не бойся, ибо Я с тобою. Не смущайся, ибо Я Бог твой
Чувственная открытка Мира вам и добра!
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья
Открытка пусть Богородица хранит вас и вашу семью
Пусть ангел тебя бережет. Всю жизнь тебя защищает
Храни Господь от бед
Открытка с ангелочком
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом
Открытка Лучше быть с Богом и быть осужденным этим миром
Открытка Отче инаш, иже еси на небесах