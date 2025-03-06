Открытка с ангелочком
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Открытка храни Господь моих друзей
Мира Божьего и особенной благодати свыше!
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья
Нежная открытка Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом
Храни Бог вашу семью
Милая открытка Пусть вас хранит ангел
Прекрасная гиф-открытка Божьей милости Вам
Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!
Здоровья всем вашим близким
Очаровательная гиф-открытка Храни вас Бог
Как мало только верить в Бога, как важно верным быть ему
Прекрасная открытка С верой вынесу все
Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем
Дай, Господи, друзьям моим награду
Господь, храни родных людей
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Пусть Божья Матерь Вас оберегает, от неприятных дней остерегает