Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной, радостной, светлой

Picture пусть ваша жизнь всегда будет благословенной, радостной, светлой
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Открытка с ангелочком

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Боже, дай нам только мира и удачных дней

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Открытка храни Господь моих друзей

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Мира Божьего и особенной благодати свыше!

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Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму

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Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья

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Нежная открытка Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом

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Храни Бог вашу семью

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Милая открытка Пусть вас хранит ангел

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Прекрасная гиф-открытка Божьей милости Вам

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Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!

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Здоровья всем вашим близким

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Очаровательная гиф-открытка Храни вас Бог

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Как мало только верить в Бога, как важно верным быть ему

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Прекрасная открытка С верой вынесу все

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Прощайте всех и ложитесь спать с чистым сердцем

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Дай, Господи, друзьям моим награду

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Господь, храни родных людей

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Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед

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Пусть Божья Матерь Вас оберегает, от неприятных дней остерегает