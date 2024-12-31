Спаси и сохрани нас
Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Храни Господь тебя и близких твоих
Открытка ангелочка ко сну
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Уникальная открытка Да хранит Вас Господь!
Пусть хранит друзей от бед
Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Картинка Храни тебя Бог! Во все дни твоей жизни!
Икона Веры Надежды Любови
Храни Тебя Господь
Не ищите Господа взглядом
Желаю в жизни больше терпения, любви, добра и искренности
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут Вас
Пусть во всем будет воля Божья и его помощь
Очаровательная гиф-открытка Божье слово - это огромная аптечка
Прекрасная гиф-открытка Божьей милости Вам
Всех благ вам
Ангел Хранитель