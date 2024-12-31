Есть пламя молитвы
Спаси и сохрани меня Господь
Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной
Пусть во всем будет воля Божья и его помощь
Атмосферная гиф-открытка Храни Вас Бог
Бог разрушает наши планы, когда видит, что эти планы могут разрушить нас
Моему любимому ангелу
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Господи, храни наших детей
Храни, Господь, любимых мной людей. Оберегай их от беды
Чтоб с Господом в душе жилось и с верой все вам удалось
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Сверкающая открытка Пусть ангел-хранитель Вас бережет
Дай Бог здоровья родителям родным
Теплая гиф-открытка Храни Вас Бог от бед и от несчастий
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Пусть твой ангел хранитель от беды защищает
Открытка ангелочка ко сну
Только пусть живут те, кого люблю