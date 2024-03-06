Бог по жизни тебя ведет. Укрепляет, оберегает
Гиф-открытка Храни тебя твой белокрылый ангел
Пусть в ваши двери постучится Ангел
Картинка Упавай на Господа и делай добро
Нежная открытка Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Очаровательная открытка Храни Господь всех детей
Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!
Господь, вложи любовь в сердца людей
Желаю мира и счастья
Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас
Храни тебя Господь
Храни тебя Господь, мамочка
Открытка храни вас Бог
Пусть вера будет в помощь всегда
Храни Господь моих детей, храни всегда, везде, повсюду
Храни тебя Бог, мама
Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!
Доброжелательная открытка Господи, помилуй!
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!