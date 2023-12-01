Храни вас Бог от бед и от несчастий. Здоровья Вашим близким и родным

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Храни тебя Бог, мама
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Картинка Упавай на Господа и делай добро
Открытка мир вашему дому
Храни Господь Ваших Детей
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Приятная открытка Дай Бог любви нам и тепла!
Береги то, что у тебя есть, не смотри на то, что есть у других
Пусть ангел твой будет вечно рядом
Пусть Бог тебя бережет
Особенная живая открытка Храни Вас Бог
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Чтоб мир вам стал кусочком рая
Мира и добра вашему дому
Ангелочек для тебя, пусть хранит тебя всегда
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Храни тебя господь - моя хорошая
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
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