Красивая открытка Храни, Всевышний, всех детей

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Храни тебя Христос от всякого ненастья
Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Моему любимому ангелу
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Умиротворенно-дружелюбная религиозная гиф-открытка
Сегодня всех врагов прости
Храни вас Бог и мир вашему дому
Дай Боже мира и счастливых дней
Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу
Береги всех наших любимых
Господи, храни наших детей
Благодари Бога за то, что он тебе дал и он даст больше
Пусть добрый ангел тебя бережёт
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Желаю лучшего миропонимания
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Пусть матерь божья вас хранит
Спасибо господу за каждый прожитый день
Храни Бог вас и близких
Здравствуйте!
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