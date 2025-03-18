Храни тебя Господь
Церковь христа пусть хранит ваши души
Пусть в ваши двери постучится Ангел
Друзья мои храни вас Бог
Пусть ангел даст и свет и благость
Пусть Бог всегда хранит вас
Храни вас Господь от всех бед
Красивая открытка Храни Господь тебя и твоих близких
Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Пусть будет в каждом доме мир и хлеб, а в каждом сердце тихая молитва
Пусть ангел тебя хранит
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Красивая открытка Храни Господь наших детей
Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях
Нежная открытка Радости и помощи Божьей!
Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою
Открытка мир вашему дому
Ангел мой, пойдем со мной! Ты впереди, я за тобой
Открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Пусть ваша жизнь всегда будет благословенной