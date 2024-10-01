Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Открытка И дай нам, Боже, мудрости не делать людям больно

Postcard открытка и дай нам, боже, мудрости не делать людям больно
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За всех на свете матерей безмолвно возношу молитву

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Храни Тебя Господь

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Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!

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Великолепная открытка любви и веры

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Пусть правит доброта

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Ангел Хранитель

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Гиф-открытка Верь в то, о чем ты молишься

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Очаровательная гиф-открытка Божье слово - это огромная аптечка

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Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!

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Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни

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Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка

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Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати

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Пусть матерь божья вас хранит

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Не ищите Господа взглядом

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Сердцем молит созидателя

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Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ

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Желаю лучшего миропонимания

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Пусть мир не покинет ваш милый дом

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Открытка Лучше быть с Богом и быть осужденным этим миром

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Икона всех скорбящих