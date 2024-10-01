За всех на свете матерей безмолвно возношу молитву
Храни Тебя Господь
Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!
Великолепная открытка любви и веры
Пусть правит доброта
Ангел Хранитель
Гиф-открытка Верь в то, о чем ты молишься
Очаровательная гиф-открытка Божье слово - это огромная аптечка
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Пусть матерь божья вас хранит
Не ищите Господа взглядом
Сердцем молит созидателя
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Желаю лучшего миропонимания
Пусть мир не покинет ваш милый дом
Открытка Лучше быть с Богом и быть осужденным этим миром
Икона всех скорбящих