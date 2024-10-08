Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Красивая открытка Господи! Спаси нас и сохрани

Postcard красивая открытка господи! спаси нас и сохрани
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Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ

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Пусть будет милость Божья над твоим домом

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Открытка пусть Бог тебя благословляет

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Пусть Господь хранит тебя и твоих близких

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Красивая религиозная открытка с голубем

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Мира и добра вашему дому

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Особенная живая открытка Храни Вас Бог

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Пусть в ваши двери постучится Ангел

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Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом

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Дай Бог вам тепла

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Пусть ангелочек Хранит тебя всегда

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Пусть Божья Матерь Вас оберегает, от неприятных дней остерегает

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Пусть Господь хранит вас долгие годы, оберегает

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Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце

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Наполни мое сердце благословением Святого Духа

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Картинка Матерь Божия сохрани моих родных и близких от бед и зла

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Пусть ангелочек хранит тебя всегда

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Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!

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Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой

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Любовь, надежда, вера для души - отрада