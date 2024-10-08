Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Пусть будет милость Божья над твоим домом
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Красивая религиозная открытка с голубем
Мира и добра вашему дому
Особенная живая открытка Храни Вас Бог
Пусть в ваши двери постучится Ангел
Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом
Дай Бог вам тепла
Пусть ангелочек Хранит тебя всегда
Пусть Божья Матерь Вас оберегает, от неприятных дней остерегает
Пусть Господь хранит вас долгие годы, оберегает
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Наполни мое сердце благословением Святого Духа
Картинка Матерь Божия сохрани моих родных и близких от бед и зла
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Храни нас, Господи, храни! Жить научи в ладу с собой
Любовь, надежда, вера для души - отрада