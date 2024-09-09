Господь, вложи любовь в сердца людей
Моим родным и друзьям
Пока горит свеча и теплится лампада
Пусть ангел хранит тебя всегда
Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Желаю чтобы молитва душу грела
Картинка мир вашему дому
Открытка Мир вашему дому! Счастья, добра и радости вам!
Пусть господь тебя хранит от всех бед
Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу
Сегодня всех врагов прости
Пусть твои горячие молитвы согреют душу ближним
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Анимационная открытка молитва ангелу хранителю
Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом
Открытка пусть Ангел твой тебя хранит
Храни, Господь, любимых мной людей. Оберегай их от беды
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Открытка Храни, Всевышний, всех детей и малышей
Картинка Храни тебя Бог! Во все дни твоей жизни!