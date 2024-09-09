Храни тебя Христос от всякого ненастья
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Мира и счастья в ваш дом
Открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Христианская картинка со стихами
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Трогательная гиф-открытка Пусть у нас будет достаточно веры
Пусть ангел хранит нас и оберегает и жизнь нашу светом любви наполняет
Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Религиозная гиф-открытка Храни Вас Господь
Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах
Божья милость пусть будет с тобой!
Милая открытка Пусть бережет тебя Господь
Открытка Храни от страшных ран и от болезней
Господи немного я прошу
Как мало только верить в Бога, как важно верным быть ему
Открытка Если Бог с тобой, неважно кто против
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Открытка храни Господь близких