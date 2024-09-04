Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни
Пусть мир не покинет ваш милый дом
Икона Веры Надежды Любови
Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей
Мир вашему дому и вашей семье
Картинка Картинка храни тебя Бог
Ангела хранителя тебе
Пусть добрый ангел тебя бережёт
Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!
Дай Боже крепости и веры
Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Казанская икона на века. Лик Божией Матери
Открытка Ангела вам на всех путях ваших!
Мы не одни в пути, мы с Богом
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Открытка пусть Бог тебя благословляет
А для Вас взойдет Солнце правды и исцеление в лучах его
Желаю мира и счастья