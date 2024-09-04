Открытки по темам

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Поздравление С Днем Рождения мужчине! Поздравление С Днем Рождения мужчине!

Господи, прости нас за все грехи наши, даруй нам сил

Picture господи, прости нас за все грехи наши, даруй нам сил
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Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни

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Пусть мир не покинет ваш милый дом

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Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей

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Мир вашему дому и вашей семье

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Картинка Картинка храни тебя Бог

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Ангела хранителя тебе

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Пусть добрый ангел тебя бережёт

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Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!

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Дай Боже крепости и веры

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Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас

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Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

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Пусть ангел твой, тебя оберегает

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Казанская икона на века. Лик Божией Матери

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Открытка Ангела вам на всех путях ваших!

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Мы не одни в пути, мы с Богом

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Бог дает надежду тем, кто мечтает

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Открытка пусть Бог тебя благословляет

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А для Вас взойдет Солнце правды и исцеление в лучах его

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Желаю мира и счастья