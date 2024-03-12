Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Спаси и сохрани меня Господь
Живи и радуйся и радуясь, живи! Бог поможет
Прекрасная открытка С верой вынесу все
Ангел Хранитель
Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!
Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Пусть очистится душа
Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света
Бог по жизни тебя ведет. Укрепляет, оберегает
Храни господь наших детей
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Открытка пусть Господь дает силы
Творческая гиф-открытка с ангелом Господь, спаси и сохрани!
Чувственная открытка Мира вам и добра!
В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога