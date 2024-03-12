Моим родным и друзьям
Пусть мир не покинет ваш милый дом
Изумительная открытка Да пребудет с Вами Бог
Храни Бог вашу семью
Великолепная открытка любви и веры
Очаровательная открытка Храни Господь всех детей
Пусть очистится душа
Религиозная гиф-открытка Храни Вас Господь
Красивая открытка Мира и здравия!
Нежная открытка Божьей милости вам!
Добра и Мира! Светлых мыслей, радостной жизни!
Спаси и сохрани тебя Бог
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Пусть будет милость Божья над твоим домом
Господь, благодарю за все
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Бога легко найти, если ищешь всем сердцем
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Ангел Хранитель
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому