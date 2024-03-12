Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Всем тепла, доброты и любви! Слава Богу за все

Picture всем тепла, доброты и любви! слава богу за все
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Особенная живая открытка Храни Вас Бог

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Церковь - это места встречи с Богом

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Неси свой крест

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Желаю здоровья на долгие года

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Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит

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Ты моя Мати, Царица Небесная, Ты мой Покров и Надежда моя

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Чудесная открытка Те кто ходят с Богом, достигают цели

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Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати

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Храни господь наших детей

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Господь, вложи любовь в сердца людей

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Пусть ангелы Хранят тебя всегда

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Любовь, надежда, вера для души - отрада

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Чарующая открытка Божьих вам благословений

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Гиф-открытка Ангел мой, пойдем со мной, ты - впереди, а я за тобой

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Дай вам Бог

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Открытка пусть Ангел-хранитель оберегает вас

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Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

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Спаси и Сохрани

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Дай Боже крепости и веры