Особенная живая открытка Храни Вас Бог
Поэтичная религиозная гиф-открытка
Церковь - это места встречи с Богом
Неси свой крест
Желаю здоровья на долгие года
Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит
Ты моя Мати, Царица Небесная, Ты мой Покров и Надежда моя
Чудесная открытка Те кто ходят с Богом, достигают цели
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Храни господь наших детей
Господь, вложи любовь в сердца людей
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Чарующая открытка Божьих вам благословений
Гиф-открытка Ангел мой, пойдем со мной, ты - впереди, а я за тобой
Дай вам Бог
Открытка пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Спаси и Сохрани
Дай Боже крепости и веры