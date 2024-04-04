Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Душа живет, пока Бог пребывает в ней своею благодатью

Postcard душа живет, пока бог пребывает в ней своею благодатью
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Боже, подари счастье моим близким

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Красивая открытка Храни Господь наших детей

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Храни тебя Христос от всякого ненастья

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Теплая открытка Да хранит Вас Господь!

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Открытка пусть Богородица хранит вас и вашу семью

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Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо

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Бога легко найти, если ищешь всем сердцем

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Жива и слава Богу

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Пусть ангелочек хранит тебя всегда

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Дай Бог здоровья родителям родным

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Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому

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Красивая открытка Благослави вас Бог

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Пусть Божья Матерь Вас оберегает, от неприятных дней остерегает

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Открытка пусть Бог тебя благословляет

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Нежная открытка Радости и помощи Божьей!

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Дай надежду верующим в тебя

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Пусть хранит Бог детей

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Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое

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Господь, благослови мою маму

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Пусть будет в каждом доме мир и хлеб, а в каждом сердце тихая молитва