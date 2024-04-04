Боже, подари счастье моим близким
Красивая открытка Храни Господь наших детей
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Теплая открытка Да хранит Вас Господь!
Открытка пусть Богородица хранит вас и вашу семью
Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо
Бога легко найти, если ищешь всем сердцем
Жива и слава Богу
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Дай Бог здоровья родителям родным
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Красивая открытка Благослави вас Бог
Пусть Божья Матерь Вас оберегает, от неприятных дней остерегает
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Нежная открытка Радости и помощи Божьей!
Дай надежду верующим в тебя
Пусть хранит Бог детей
Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое
Господь, благослови мою маму
Пусть будет в каждом доме мир и хлеб, а в каждом сердце тихая молитва