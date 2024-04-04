Желаю чтобы молитва душу грела
Храни господь наших детей
Христианская картинка со смыслом
Открытка с православной тематикой
Прекрасная открытка С верой вынесу все
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Иди по следам Христа!
Новая религиозная картинка
Ангел мой, пойдем со мной! Ты впереди, я за тобой
Сегодня всех врагов прости
Пускай ангел всю жизнь хранит тебя
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
Открытка Мир вашему дому! Счастья, добра и радости вам!
Хорошая открытка Пусть ангел вас хранит
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо
Силу молитвы ничем не измерить
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Храни Бог твою семью