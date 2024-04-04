Ангелочки на удачу
Завораживающая религиозная гиф-открытка
Всем тепла, доброты и любви! Слава Богу за все
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Желаю здоровья на долгие года
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Милая открытка с ангелами Благословенного дня
Сегодня всех врагов прости
Ангелочек на удачу
Живая открытка Да благословит нас Бог!
Сердцем молит созидателя
Бога легко найти, если ищешь всем сердцем
Боже, подари счастье моим близким
Помолюсь за тебя небесам
Спасательный круг надежды находится в душе
Храни Бог вас и близких
Икона Веры Надежды Любови
Самое сильное лекарство в мире - вера
Дай надежду верующим в тебя