Спаси и сохрани тебя Бог
Господь, храни от всех напастей
Открытка мир твоему дому
Как мало только верить в Бога, как важно верным быть ему
Открытка Благословение Божие всегда с тобой
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Пусть Бог войдёт в каждый дом
Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо
Особенная открытка Да благословит нас Бог
Гиф-открытка Пусть Господь дает вам силы
Нежная открытка Божьей милости вам!
Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!
В одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно уходят годы
Открытка с Пресвятой Богородицей
Пусть ангелочек Хранит тебя всегда
Красивая открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Береги всех наших любимых
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Живая открытка Царица Небесная Спаси и Сохрани