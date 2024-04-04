Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Пусть будет в каждом доме мир и хлеб, а в каждом сердце тихая молитва
Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
За то что дал мне Бог
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Божья милость пусть будет с тобой!
Ангелочки на удачу
Прекрасная открытка Храни, Господь, всех деток!
Картинка Картинка храни тебя Бог
Пускай ангел всю жизнь хранит тебя
Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу
Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света
Храни тебя Господь
Дай Боже крепости и веры
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо
Хорошая картинка Да сохранит всех нас любовь Матери Божьей!
Открытка с ангелочком
Открытка Храни родных - мою любимую семью
Открытка храни господь мою семью