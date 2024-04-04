Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Красивая открытка Мира Вам и добра на долгие годы!

Postcard красивая открытка мира вам и добра на долгие годы!
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Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

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Пусть будет в каждом доме мир и хлеб, а в каждом сердце тихая молитва

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Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет

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За то что дал мне Бог

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Бог дает надежду тем, кто мечтает

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Божья милость пусть будет с тобой!

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Ангелочки на удачу

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Прекрасная открытка Храни, Господь, всех деток!

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Картинка Картинка храни тебя Бог

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Пускай ангел всю жизнь хранит тебя

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Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу

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Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света

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Храни тебя Господь

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Дай Боже крепости и веры

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Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому

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Пусть сердце будет мягче духа, к чужой беде не будет глухо

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Хорошая картинка Да сохранит всех нас любовь Матери Божьей!

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Открытка с ангелочком

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Открытка Храни родных - мою любимую семью

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Открытка храни господь мою семью