Выздоравливай скорее, будешь ты веселее
Желаю вам всех благ
Желаю солнечной улыбки, сердечной самой теплоты
Открытка Пусть счастье будет ярким, любовь - безбрежной
Нежная открытка с цветочками Доброго настроения!
Клевая открытка Я желаю тебе счастья!
Прекрасная открытка с котёнком, хорошего настроения
Я дарю вам улыбку Берите её
Не грусти из-за плохой погоды! Выпей чашечку кофе и взбодрись
Благополучия и добра
Желаю счастья и любви, чтоб исполнялись все мечты
Сочная открытка с ромашками Чудесного настроения
Залетела пожелать
Кто счастлив сам, другим зла не желает
Тебе желаю лишь везения
Не скупитесь на любовь. В этом мире нет большей ценности!
Нежная открытка с пожеланиями Веры в хорошее!
Вот тебе малинка не болей
Открытка прекрасного настроения с полевыми цветами
Красивая открытка с медведем Счастья тебе!