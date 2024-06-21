Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

RU-Friday

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Открытка гиф с пожеланиями в дорогу

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Солнце вышло из-за тучки, протянуло к тебе ручки

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Открытка с пожеланиями в стихах

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Чудесному человеку от всего сердца счастья

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Открытка пусть здоровье вернётся

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Превосходная открытка Наслаждайся жизнью! С природой

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Хорошая открытка Пусть все беды проходят мимо

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Удачи, везения и хорошего настроения

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Удачи, добра! От всей души желаю лучших перемен в жизни!

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Пусть годы мчатся чередой без бед

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Отправляю тебе порцию хорошего настроения и мою любовь!

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Пусть в вашем доме будет все! Любовь, покой, уют, богатство

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Пусть у тебя будет счастье, сколько могу пожелать

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Открытка Хорошего настроения, всех благ, всего наилучшего

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