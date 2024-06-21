Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

RU-Thursday

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Открытка пусть все желания исполняются

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Открытка с пожеланиями в стихах

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Жизнь, ты как хочешь... А я тебе улыбаюсь!

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Берегу дом и достаток в нём

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Пусть деньги сыпятся с небес, пусть кредит тебя не застанет врасплох

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Открытка с пожеланием женщине

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Милая гиф-открытка Наилучшие пожелания от моего сердца твоему

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Этот букет принесёт тебе счастье

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Легкая открытка Не делайте никому назло, делайте себе на счастье!

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Счастливой улыбки и легких мыслей

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Поздравительная открытка с розой, моей красотке

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Пусть у тебя все будет ОК

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Хорошего и цветущего настроения

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Открытка выздоравливай с фруктами

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Мерцающая открытка пусть каждый день счастливым будет

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Чтоб жилось легко и сладко

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Классная открытка с пожеланием

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Картинка желаю огромного счастья

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