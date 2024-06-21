Вместо слов розы я дарю
Береги себя! Будь всегда бодрым и не болей
Денежное дерево на удачу
Тебе идёт твоя улыбка
Живи и верь, надейся и люби
Желаю доброты от всей души
Подарить хочу вам счастье, чтоб улыбка стала мягче
Открытка для тебя с любовью
Открытка с пожеланием яркого настроения
Каждый день - это выбор... Выбирайте - счастье!
Открытка Пусть счастье будет ярким, любовь - безбрежной
Желаю удачи и утром и днём
Желаю тебе достатка
Все для вас, забирай скорей
Превосходная открытка Наслаждайся жизнью! С природой
Красотуле
Прикольная картинка выздоравливай скорее
Открытка будь счастлив каждую секунду
Хорошая открытка с чаем и лимоном Для настроения
Желаю тебе счастья и любви