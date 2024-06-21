Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

RU-Good Evening

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Денежное дерево на удачу

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Желаю доброты от всей души

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Подарить хочу вам счастье, чтоб улыбка стала мягче

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Открытка для тебя с любовью

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Открытка с пожеланием яркого настроения

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Каждый день - это выбор... Выбирайте - счастье!

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Открытка Пусть счастье будет ярким, любовь - безбрежной

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