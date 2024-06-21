Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

RU-Good Morning

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Выздоравливай уже быстрей

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Яркая и энергичная открытка Красивой и яркой жизни!

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Вы абсолютно прекрасны

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Отличного и позитивного настроения

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Чтобы жизнь была как мёд

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Прекрасная и вдохновенная гиф-открытка Радужного настроения

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Видео открытка с пожеланиями

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С наилучшими пожеланиями

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Пусть у тебя всегда всё будет замечательно

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Прикольная картинка хорошего настроения с надписями

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Забота лучше чем всякие лекарства

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Терпения и силы желаю

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Чтоб дом был защищен от горя

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Открытка Улыбнись! Пусть твои желания сбываются!

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Милая картинка с пожеланиями

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