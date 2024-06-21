Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

RU-Good Night

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Тепла и уюта вашему дому желаю

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Милая гиф-открытка Наилучшие пожелания от моего сердца твоему

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Будьте счастливы мои любимые друзья

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Возьми меня на ручки

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Подарки бывают разными

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Красивая открытка берегите себя

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Сверкающая открытка Пусть не меркнет в душе огонек

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Самые добрые пожелания прекрасному человеку

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Роза счастья

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Доброго всем настроения

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Чтоб в душе весна цвела

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Прелестная открытка с желтыми розами Всем добра

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Пусть настроение будет солнечным

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Залетела пожелать

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Счастья всем

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Пусть все мечты сбываются

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Здоровья вам на все года

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Добро пожаловать, друзья

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Желаю много цветов и нежных слов