Великолепная картинка с помолвкой
Желаю вам бесконечной любви
Красивая открытка с помолвкой
С помолвкой, желаю счастья
Тебе поздравление с помолвкой
Пусть ангелочек хранит вас в день помолвки
Поздравляю с помолвкой
С помолвкой желаю вам только самого хорошего
Желаю вам счастья и любви, с помолвкой вас поздравляю
С помолвкой мы вас поздравляем
С помолвкой
От души вас поздравляем, любви навечно вам желаем
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