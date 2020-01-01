Стадион "Калининград", Калининград, Россия
Стадион "Екатеринбург Арена", Екатеринбург, Россия
Стадион "Фишт", Сочи, Россия
Стадион "Ростов Арена", Ростов-на-Дону, Россия
Стадион "Нижний Новгород", Россия, Нижний Новгород
Стадион "Мордовия Арена", Саранск, Россия
Стадион "Самара Арена", Самара, Россия
Стадион "Казань Арена", Россия, Казань
Стадион "Волгоград Арена", Волгоград, Россия
Стадион "Крестовский", Санкт-Петербург, Россия
Стадион "Открытие Арена", Россия, Москва
Стадион "Лужники", Россия, Москва
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