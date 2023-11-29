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Открытки 16 декабря
Чтоб деньги в доме были
Пускай всё будет просто прекрасно
Желаю тебе отличного здоровья, жизненных сил и прекрасного настроения
Пожелать тебе хочу настроения славного
Чудесная открытка Счастья всем! С птичкой
Сладкая открытка с конфетками Для настроения!
Желаю много светлых дней
Открытка благополучия вашему дому
Мир и счастье в твой дом
Пленительная и очаровательная открытка с розами Хорошего настроения
Открытка Загадай желание, и оно обязательно исполнится!
Открытка с пожеланиями любви и счастья
Изумительная открытка Берегите себя! С сердечком
Красивая открытка с пожеланием
Супер открытка хорошего настроения
Теплая и нежная гиф-открытка Настроения на весь день
Желаю тебе цветущего настроения
Энергичная анимационная открытка Тебе для настроения
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