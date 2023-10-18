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26 Ноября
Красочная открытка с пёсиком, желаю счастья вам
Настроением хорошим украшай свой мир вокруг!
Тебе сошью жилетку счастья
Цветущего настроения
Отличного и цветущего настроения
Пусть каждый день будет особенным
Пленительная и очаровательная открытка с розами Хорошего настроения
Хорошая открытка лучшее украшение это хорошее настроение
Тебе букет красивых роз, с приездом
Пожелание счастья в стихах
Будьте счастливы мои любимые друзья
Прикольная открытка Выздоравливай! Не болей
Пожелания Вечного Достатка
Прикольная открытка хорошего настроения
Особенная открытка Умейте ценить то, что есть!
Душевная открытка Чудесного зимнего настроения!
Желаю великой удачи
Желаю мира, счастья и добра тебе мой друг
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