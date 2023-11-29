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Открытки 27 декабря
Открытка для настроения с приколом
Самого отличного настроения
Яркая открытка Всем добра и позитива! С розами
Тебе сошью жилетку счастья
Всё будет хорошо и не грусти
Улыбайтесь господа
Улыбнись друг мой - Это тебе
Прекрасного настроения тебе
Хорошая открытка с чаем и лимоном Для настроения
Любви, тепла, радости и доброты
Желаю чувствовать что жизнь прекрасна
Пусть все ваши желания исполнятся
Изумительная открытка Берегите себя! С сердечком
Привет друзьям, с приездом
Интригующая и чувственная гиф-открытка Отличного вам настроения
Оригинальная открытка с букетом роз За удачу!
Открытка с новогодним пожеланием
Тебе чудесного настроения
Здравствуйте!
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